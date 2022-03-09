Oscar töreni sunucularında yeni isimler

2022 Oscar Ödülleri için geri sayım devam ediyor. Lady Gaga ve Zoë Kravitz'in ardından törende sunuculuk edecek diğer isimler de bir bir açıklanıyor...

Sozcu.com.tr

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27 Mart’ta gerçekleşecek 94. Oscar Ödül Töreni’nde, ünlü oyuncular Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek’in de sunuculuk yapacağı açıklandı.

Geçtiğimiz sene The Father filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Hopkins’in, Oscar geleneklerine göre bu seneki kazanana En İyi Erkek Oyuncu heykelini takdim etmesi bekleniyor.

Daha önce duyurulan sunucular arasında ise Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez ve geçen yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü kazanan Youn Yuh-jung bulunuyordu.

Akademi, son yıllarda TV reytinglerinin düşmesi sebebiyle bazı önlemler almıştı. Bunlardan biri de 8 kategorideki ödülün önceden verileceğine dairdi. Canlı yayın süresini kısaltmak için alınan bu önlem, karışık tepkilere yol açtı.

94. Oscar Ödül Töreni’nin ana sunucuları Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes olacak. Tören, 27 Mart Pazar akşamı saat 20.00’den itibaren ABC’den canlı olarak izlenebiliyor.

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