HAYAT
Abone Ol

Oscar töreni sunucularında yeni isimler

2022 Oscar Ödülleri için geri sayım devam ediyor. Lady Gaga ve Zoë Kravitz'in ardından törende sunuculuk edecek diğer isimler de bir bir açıklanıyor...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:25 - 09 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Oscar töreni sunucularında yeni isimler

27 Mart’ta gerçekleşecek 94. Oscar Ödül Töreni’nde, ünlü oyuncular Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek’in de sunuculuk yapacağı açıklandı.

Geçtiğimiz sene The Father filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Hopkins’in, Oscar geleneklerine göre bu seneki kazanana En İyi Erkek Oyuncu heykelini takdim etmesi bekleniyor.

 

Anthony Hopkins

Daha önce duyurulan sunucular arasında ise Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez ve geçen yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü kazanan Youn Yuh-jung bulunuyordu.

Lily James

Akademi, son yıllarda TV reytinglerinin düşmesi sebebiyle bazı önlemler almıştı. Bunlardan biri de 8 kategorideki ödülün önceden verileceğine dairdi. Canlı yayın süresini kısaltmak için alınan bu önlem, karışık tepkilere yol açtı.

94. Oscar Ödül Töreni’nin ana sunucuları Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes olacak. Tören, 27 Mart Pazar akşamı saat 20.00’den itibaren ABC’den canlı olarak izlenebiliyor.

 

94. Oscar Ödülleri için ilk sunucular belli oldu İlginizi Çekebilir 94. Oscar Ödülleri için ilk sunucular belli oldu 2022 Oscar Ödülleri'nde reyting kaygısı İlginizi Çekebilir 2022 Oscar Ödülleri'nde reyting kaygısı Andrew Garfield: Oscar'ı alırsam reality şovda dans edeceğim İlginizi Çekebilir Andrew Garfield: Oscar'ı alırsam reality şovda dans edeceğim