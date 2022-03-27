Oscar tarihine imza atan en olaylı anlar

Sinema endüstrisinin en prestijli gecesi için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Bu gece gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni için son hazırlıklar yapılırken törende izleyicileri ve davetlileri nelerin beklediği ile ilgili de meraklı bekleyiş devam ediyor. Akademi'nin özenli hazırlıklarına rağmen Oscar Ödül Töreni şimdiye kadar tarihinde birbirinden ilginç anlara şahit oldu. İşte Akademi'nin en olaylı anları...

Sozcu.com.tr

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Gösteri ve sinema dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Oscar Ödül Töreni, 94. defa endüstrinin en iyilerini onurlandırmak için hazırlanıyor. Kırmızı halıdan ödül kazananlara kadar her ânı ayrı bir olay olan tören, aynı zamanda skandallarıyla da tarihe geçmeyi başarıyor.

Bu yıl da Rusya ve Ukrayna savaşı gölgesinde yeniden bir araya gelecek olan endüstrinin ileri gelenleri son günlerde Sean Penn tarafından boykota çağrılıyor. Penn’in bu hamlesi, Adrien Brody’nin geçtiğimiz günlerde gelen itirafını hatırlatıyor. Brody, geçmişte de Jack Nicholson’ın savaşa tepki olarak aday olan oyuncuların törene gitmemeleri için kendileriyle konuştuğunu anlatmıştı.

Üstelik bu yılki tören sadece Rusya-Ukrayna savaşı ile gölgelenmiyor. Steven Spielberg’in yeniden uyarladığı Batı Yakası’nın Hikâyesi birden fazla adaylık alırken filmin başrol oyuncusunun davet edilmemiş olması, Akademi’nin kapsayıcılık konusundaki tartışmalı duruşunu yeniden gündeme getiriyor.

Büyük geceye sadece saatler kalmışken Oscar tarihinin en olaylı anlarını hatırlayalım:

OSCAR TARİHİNİN EN YÜZ KIZARTICI ÂNI

Rüzgâr Gibi Geçti’deki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne aday gösterilen Hattie McDaniel, ne yazık ki kariyerindeki başarılarına rağmen Oscar gecesinde son derece çirkin bir şekilde ağırlandı.

1940’ta Akademi Ödülü kazanan ilk Afrikalı Amerikalı olan McDaniel, törende meslektaşlarıyla birlikte oturamadı. Eşi ile birlikte katıldığı gecede siyahiler için ayrılan başka bir masada oturmak zorunda kaldı.

Los Angeles’taki Ambassador Oteli’nin yalnızca beyazlara yönelik katı bir politikası vardı, ancak yapımcı David O. Selznick’in ısrarı üzerine McDaniel’in içeri girmesine izin verildi. Alınan izne rağmen oyuncu ve eşi, arka tarafta ayrı bir masaya oturmaya zorlandı.

MARLON BRANDO’NUN BOYKOTU

Marlon Brando, Baba (The Godfather) ile en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmasına rağmen ödülü almayı reddetti. Brando, ödülü almak için kendisi yerine Kızılderili aktivist Sacheen Littlefeather’ı gönderdi.

Brando, endüstrinin Kızılderililer’e yaklaşımını eleştirdi ve Littlefeather’ın okuduğu mektubu kaleme aldı: “Teslim olduklarında, onları öldürdük. Onlara yalan söyledik. Topraklarını terk etmeleri için onları kandırdık. Hiçbir zaman uymadığımız, sözde antlaşma dediğimiz hileli sözleşmeleri imzalamaları için onları aç bıraktık. Ve tarihin tüm yorumlarına göre, ne kadar çarpıtırsak çarpıtalım, yanlış yaptık.”

SAHNEDE ÇIRILÇIPLAK KOŞTU

1974 yılında gerçekleşen Oscar Ödül Töreni’nde ise sahnede daha önce yaşanmayan bir âna tanık olundu: Robert Opel, sahnede çırılçıplak koştu.

David Niven gecenin sunuculuğunu yaparken fotoğrafçı Robert Opel sahneden çıplak bir şekilde geçti. Niven, hiç bozuntuya vermeden töreni sunmaya devam etti.

DISNEY, PAMUK PRENSES ŞARKI SÖYLEDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

1989’da ise Akademi son derece ilginç bir âna tanık oldu. 80’lerde şöhretinin zirvesinde olan Rob Lowe, genç bir kıza tecavüz etmekle suçlanırken Oscar gecesinde Pamuk Prenses kılığındaki Eileen Bowman ile düet yaptı.

Performans o kadar kötü eleştiriler aldı ki Disney bir özür metni yayınlamak zorunda kaldı. Törenin ertesi sabahı Bowman, 13 yıl boyunca performans hakkında konuşmasını engelleyen bir anlaşma imzaladı. Bowman, 2013’te “Gazetelere servis edildikten sonra dairemde oturduğumu, haberleri izlediğimi hatırlıyorum ve haberlerde görünen tek şey Pamuk Prenses’ti” dedi.

ANGELINA JOLIE’NİN ÖPÜCÜĞÜ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Aklım Karıştı (Girl Interrupted) ile Oscar’a aday olan Angelina Jolie, ödülü kazanmış olsa da geceye bu başarısıyla değil de kardeşini öpmesiyle damga vurdu.

Jolie, kardeşi James Haven’ın dudaklarından öpünce basın şoke oldu. Jolie daha sonra medyayı olayı abartmakla suçladı ve şunları söyledi: “Birincisi, biz çok yakınız. Ve bu garip, ağzı açık bir öpücük değildi. Bu kadar güzel ve saf bir şeyin sirke dönüştürülebilmesi hayal kırıklığıydı.”

HALLE BERRY’İ ŞAŞIRTAN ÖPÜCÜK

2003 yılında en iyi erkek oyuncunun kim olduğunu açıklamak için çağırıldığında Halle Berry böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağını aklının ucundan geçmemiş olabilir. Adrien Brody, Piyanist’teki rolüyle ödülü almak için davet edildikten sonra Halle Berry’yi beklenmedik bir şekilde öptü.

Brody, büyük galibiyetinin ardından sahneye çıktığında, Berry’yi kucakladı ve tutkulu bir öpücük için onu kendine çekti. Öpücükten sonra, seyirci garip bir şekilde gülerken Berry inanamıyor gibiydi.

BUSH’A SERT TEPKİ

Michael Moore, en iyi belgesel ödülünü alırken Başkan George W. Bush’u eleştirdi. Moore konuşmasında, “Bir adamın bizi hayali nedenlerle savaşa gönderdiği bir zamanda yaşıyoruz… Yazık size Bay Bush, yazık size” dedi. Moore, seyircilerin yuhalamalarıyla karşılandı ve kısa sürede sahneden indirildi.

Daha sonra Başkan Bush’un medyayı 11 Eylül saldırılarının ardından kamuoyunda korkuyu körüklemek için kullanmadaki rolünü araştıran belgeseli Fahrenheit 9/11’i yayınlayan Moore, 2018’de ömür boyu başarı ödülünü kabul ederken konuşmanın yayın sırasında kesilen kısmını okudu.

SADECE BEYAZLARA MI ÖDÜL VERİLİYOR?

2016 Akademi Ödülleri, endişe verici bir çeşitlilik eksikliğinden sonra kendisini bir tartışmanın merkezinde buldu. #OscarsSoWhite hashtag’i sosyal medyada hızla yayıldı ve Spike Lee, Will Smith ve Jada Pinkett Smith’i töreni boykot etmeye yönlendirdi.

Törenin sunucusu Chris Rock da açılış konuşmasında, “Beyaz Halkın Seçimi Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri için buradayım” diyerek duruma dikkat çekti.

Neredeyse büyük oyuncu adaylıklarının tamamının beyazlara verilmesi ile başlayan #OscarsSoWhite hareketi tüm dünyada dikkat çekti. Akademi çok uzun senelerdir kapsayıcılıktan yoksun duruşuyla eleştirmenlerin ve sinema endüstrisinin sert eleştirilerine maruz kalıyor.

ÖDÜL KAZANAN FİLMİ YANLIŞ AÇIKLADILAR

Bonnie ve Clyde’da birlikte rol almış olan Faye Dunaway ve Warren Beatty, filmin ellinci yıl dönümünü kutlamak için en iyi film ödülünü açıklamaya davet edildiler.

Beatty kazananı okumaya gidene kadar her şey yolundaydı. Ancak Beatty’nin kafası karışmış görünüyordu. Kartı, Dunaway’e uzattı. “La La Land!” diye bağırdı. Filmin oyuncuları ve ekibi kutlamak için sahneye çıktı.

Sahne arkasında, PricewaterhouseCoopers’dan görevliler hemen harekete geçti ve prodüksiyonun yanlış zarfı verdiğini ve Moonlight’ın aslında en iyi film ödülünü kazandığını duyurdular.

IŞIKLAR KAPANDI

Parasite’in en iyi film ödülü, ilk defa İngilizce olmayan bir filmin bu ödüle layık görülmesi nedeniyle son derece önemliydi. Oyuncular ve ekip, filmin gece boyunca kazandığı altı ödülden biri olan ödülü almak için sahneye çıktığında, yardımcı yapımcı Kwak Sin-ae önce mikrofonu aldı ve 45 saniye konuştu, ardından mikrofonu filmin diğer yapımcısı Miky Lee’ye devretti. Ancak Lee konuşmasını yapmadan önce, sahnedeki ışıklar kapandı ve kameralar gecenin kapanış konuşmasını yapması planlanan Jane Fonda’ya odaklandı.

Ön sırada oturan Tom Hanks ve Charlize Theron gibi yıldızlar “Yukarı! Yukarı!” diye slogan atmaya başladı. Alkışlarla gösterilen tepkiden sonra Lee sözlerini tamamlayabildi.

Kapsayıcılık, eşitlik ve politik konularda tutucu bir tavır sergileyen Akademi’nin bu yıl nelere sahne olacağı ise merak konusu. Son günlerde işgal altındaki ülkenin Ukrayna’nın lideri Zelenskiy’nin törene konuşmayla katılıp katılmayacağı konusunda çeşitli söylentiler yer alırken oyuncuların sergileyecekleri tavır da merak ediliyor.

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