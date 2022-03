Oscar’a aday gösterilen Beyoncé’nin törenin açılışını yapması bekleniyor

King Richard (Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar) filmi için hazırladığı şarkı ile en iyi özgün müzik kategorisinde aday olan Beyoncé'nin şimdi de 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni'nde performans sergileyebileceği konuşuluyor.

Tenis efsaneleri Venus ve Serena Williams ile hem babaları hem de koçları olan Richard hakkında olan King Richard filminin müziklerini yapan Beyoncé’nin, törenin açılışında performans sergilemesi bekleniyor.

Beyoncé’nin, Akademi organizatörleriyle, aday gösterildiği Be Alive’ı seslendirmek üzere görüşmelerinin devam ettiği iddia ediliyor. Beyoncé, Williams ailesinin çalıştığı tenis kortları Compton, California’dan canlı bir performansla yayını başlatabilir.

En İyi Film dalında aday gösterilen film aynı zamanda baş rolünde yer alan Will Smith ile de en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaylık aldı.

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI İÇİN BİRBİRİNDEN GÜÇLÜ ADAYLAR…

Beyoncé, en iyi özgün şarkı ödülü için No Time to Die’dan Billie Eilish ve kardeşi Finneas, Encanto’dan Lin-Manuel Miranda, Belfast’tan Van Morrison ve Four Good Days’ten Diane Warren ile yarışıyor.

Törende ayrıca Stephanie Beatriz, Jennifer Garner, HER, Tiffany Haddish, Tony Hawk, DJ Khaled, Bill Murray, Elliot Page, Kelly Slater, Shaun White, Sean Diddy de dahil olmak üzere birbirinden ünlü isim sunucular arasında yer alıyor.

Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Akademi Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşecek.

