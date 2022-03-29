Oscar’da Chris Rock’a tokat atan Will Smith’e dava açılabilir

Tüm dünya, Oscar Ödül Töreni sırasında eşi hakkında espri yapan Chris Rock'ı sahneye çıkıp tokatlayan ve 40 dakika sonra ise "En iyi erkek oyuncu" ödülünü kazanan Will Smith'i konuşurken, ünlülerin avukatı olarak da tanınan Adam Michael Sacks, Chris Rock'ın isterse Will Smith'e dava açabileceğini söyledi. Öte yandan, ödül töreninin ev sahibi Akademi'den de Will Smith ile ilgili açıklama geldi.

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Pandemi nedeniyle sönük geçen yıllardan sonra sinema endüstrisinin heyecanla beklediği Oscar Ödülleri'ne, Will Smith'in Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

King Richard isimli filmdeki rolüyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünün sahibi olan Will Smith, tören sırasında sunuculuk yapan Chris Rock’a, eşi Jada Pinkett Smith’le alay etmesi üzerine sahneye çıkarak herkesin gözü önünde tokat attı.

Hollywood’u sarsan olayın ardından birçok iddia ortaya atılırken, hukuk uzmanlarına göre, Chris Rock, Will Smith’e tazminat davası açabilir.

‘YASAL İŞLEMLERLE KARŞILAŞABİLİR’

Chris Rock, tokatın ardından suçlamada bulunmazken, Beverley Hills avukatı Adam Michael Sacks, İngiliz The Sun gazetesine, Rock’ın hala konuyla ilgili hukuk mahkemesinde dava açabileceğini söyledi.

Beverley Hills avukatı Adam Michael Sacks, hem Smith’in hem de ödül töreninin yasal işlemlere karşılaşma riski altında olduğunu söyledi.

Sacks, “Rock, Will Smith’i halkın önünde kendini aşağıladığı ve utandırdığı için dava edebilir. Saldırının kendi güvenliğini hedef aldığını ve kariyerini zedelediğini söyleyebilir.” dedi.

AKADEMİ DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ünlülerle de çalışan avukat Sacks, Chris Rock’ın isterse Akademi’ye bile dava açabileceğini belirtti. Sacks’a göre, komedyenin dava açmaya karar vermesi halinde Rock ve Smith’in anlaşmaya varabileceği düşünülüyor. Ancak Chris Rock isterse durumu istediği kadar sürdürebilir ve bunun için hukuka başvurabilir.

Bununla birlikte, Akademi’nin olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattığı belirtilirken, Will Smith de gecedeki davranışlarından ötürü kınandı.

Akademi Ödülleri sözcüsü, “Olay hakkında resmi bir inceleme başlattık ve Tüzüklerimiz, Davranış Standartlarımız ve Kaliforniya yasalarına uygun olarak olayı araştıracağız” dedi.

Akademi’nin bugün erken saatlerde Will Smith’in En İyi Erkek Oyuncu ödülünü elinden alma konusunda Zoom üzerinden acil görüşmeler yaptığı da açıklandı.

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