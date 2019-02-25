Oscar’da ‘En iyi kadın oyuncu ödülü’ kimin oldu? İşte Oscar kazanan isim…

Bu yıl 91. kez düzenlenen ve sinemaseverlerin merakla beklediği Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, The Favourite filmindeki rolüyle Olivia Colman kazandı.

Olivia Colman, Sarayın Gözdesi filmiyle 2019 yılının En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan isim oldu.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde boy gösteren Olivia Colman, son olarak Sarayın Gözdesi filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Peki, Olivia Colman kimdir ve kaç yaşındadır?

İşte, oynadığı diziler ve filmler

Olivia Colman, 30 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi. 91. Oscar Akademi Ödülllerinde En İyi Kadın Oyuncu olarak belirlenen Olivia Colman, Channel 4 (Britanya)’da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)’de Sophie Chapman karakteri ile tanınır. Oynadığı diğer televizyon komedi dizilerinden bazıları ise şunlardır; Green Wing (2004-06), Beautiful People (2007), Rev (2010-14) ve Twenty Twelve (2011-12). Ayrıca That Mitchell and Webb Look (2006-08)’de yanı sıra Peep Show yıldızları David Mitchell ve Robert Webb ile çeşitli rollerde oynamıştır. Daha önce BAFTA ödülü kazanmıştır.

