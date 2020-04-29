Oscar’da kurallar corona virüsü nedeniyle değişti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sinema sektörünü de vurdu. Birçok filmin çekimleri ve vizyon tarihi ertelendi. Oscar Ödülleri'nde de salgın nedeniyle kural değişikliği yapıldı. Artık internet üzerinde yayınlanan filmler de değerlendirmeye alınacak. Ayrıca En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı tek bir kategoride birleştirildi.

Akademi yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle bu yılki toplantısını online olarak gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi corona virüsü salgını nedeniyle sinema salonlarının kapanması ve film çekimlerinin durdurulmasıydı.

Akademi’nin bu toplantısında Oscar Ödülleri'ne hangi filmlerin katılabileceğine dair tarihi bir karar alındı.

Daha önce, bir filmin Oscar’a aday olabilmesi için, Los Angeles’ta en az 7 gün boyunca ve üçer seans olarak gösterim şartı vardı. Akademi, sadece bir yıllığına bu kuraldan vazgeçilmesini kararlaştırdı. Böylece internette yayınlanmış filmler de bu yılki değerlendirmeye alınacak. Salonlar tamamen açıldıktan sonra ise bu kural rafa kaldırılacak.

İKİ KATEGORİ BİRLEŞTİRİLDİ

Bunun yanı sıra Ses Miksajı ve Ses Kurgusu dalında iki ayrı ödül veren Akademi, artık ses dalında tek ödül verecek. Orijinal müzik dalında ise, yüzde 60 özgün olma şartı bulunuyordu, bu şart devam filmlerinde yüzde 80 olarak revize edildi.

Akademi üyeleri Uluslararası En İyi Film kategorisinde yarışacak filmleri internet üzerinden izleyecek. Ön oylama zorunlu olacak ve esas oylamada üyelerin oy verebilmesi için belli bir süre izleme zorunluluğu olacak.

93. Akademi Ödül Töreni’nin 28 Şubat 2021 gecesi ABC ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor.