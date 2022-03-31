Oscar’da skandallar bitmemiş: Will Smith’in Oscar’da tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu

Oscar Ödül Töreni'nde eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'ı herkesin önünde tokatlayan Will Smith'in olaydan sonra Akademi'nin "salondan çıkın" talebine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Chris Rock da olayların ardından ilk kez konuştu.

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Hafta sonu düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock’a tokat atan ünlü oyuncu Will Smith’e tepkiler devam ederken olayın ardından yaşananlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Smith’in tokat attığı komedyen Chris Rock, Boston’da stand-up şovuna çıkarak yaşadıklarını anlattı. Rock seyirciye, “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım” dedi.

Öte yandan Smith’in uluslararası kamuoyunu ikiye bölen tokat olayı sonrasında yaşananların detayları da ortaya çıktı… Smith’in tokat attıktan sonra Los Angeles’taki etkinlik alanından çıkmasının istendiği fakat Smith’in çıkmayı reddettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Smith, seremoniyi terk etmeyi kabul etmedi. Fakat biz de bu duruma daha farklı yaklaşabileceğimizi fark ettik. Akademi yönetim kurulu aktör hakkında disiplin prosedürünü başlattı” denildi.

Smith’in uygunsuz fiziksel temas, saldırı ve tehditkâr davranışlarının Akademi’nin kurallarını ihlal ettiği belirtilirken 18 Nisan’da Akademi’nin yönetim kurulunun toplanmasının ise kritik bir önemi olduğu belirtildi.

18 Nisan’da Smith hakkında Akademi’den uzaklaştırma ya da üyeliğini askıya alma gibi cezalar çıkabileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Rock, 1997 yılında Demi Moore'un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II'nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith'in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in saç kesimini GI Jane isimli filmde rol alan Demi Moore'a benzettikten sonra başına gelenler karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi.

Kameralar önünde olayın başta bir espri ve senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

Will Smith, tokat attıktan 40 dakika sonra ise King Richard filmindeki rolü sebebiyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alarak tepki çekmişti.

HASTALIKTAN DOLAYI SAÇINI KAZITIYORMUŞ

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Saçkıran yani bilimsel olarak “alopesi” ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.

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