Oscar’da ‘yabancı dilde en iyi film’ başvuruları başladı

Gelecek yıl 91.'si düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin (Oscar) 'Yabancı Dilde En İyi Film' kategorisinde yarışmak üzere gönderilecek Türkiye adayı için başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl Şili filmi The Fantastic Woman'ın kazandığı ödül için ülkemizden yapılacak başvurularla ilgili seçim süreci geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK) tarafından yürütülecek.

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1 Ekim 2017 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında ticari gösterime çıkmış ya da çıkacak olan filmler Oscar’a aday olarak başvurabilecek. Oscar kuralları gereğince filmin, ticari amaçlı olarak birbirini takip eden şekilde en az yedi gün süre ile gösteriminin yapılması gerekiyor.

Seçici kurul tarafından değerlendirilecek filmlerin başvuru formu ve şifreli online izleme linki ya da 17 adet dijital (DVD ya da harici bellek) kopyası 23 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar SEK sekretaryasına (SE-YAP veya FİYAB ofisine) ulaştırılmalı.

AĞUSTOS’TA AÇIKLANIYOR

Filmlerin yapımcıları, seçici kurul üyeleri için 30 Temmuz gününe kadar ayrıca özel gösterimler organize edebilirler.

Seçici Kurul, ASİTEM, BİROY, BSB, FİYAB, SENARİSTBİR, SETEM, SESAM, SE-YAP, SİNEBİR, TESİYAP Sinema Meslek Birlikleri'nin yanı sıra ÇASOD, FİLMYÖN, SENDER, SİNESEN, SİYAD, SODER ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşuyor. Seçici Kurul, ‘En İyi Yabancı Film Türkiye Adayı’nı en geç Ağustos sonuna kadar açıklayacak.

BAŞVURU ADRESİ: Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, Cumhuriyet Mah. Ergenekon Cad. No: 10 Ahmet Bey Plaza, Kat: 6

Harbiye/İstanbul

Tel: 0 212 246 33 22

E-Posta: info@sek.org.tr