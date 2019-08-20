Oscarlı oyuncu Javier Bardem’den Trump’a iklim eleştirisi

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, ''Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek" dedi.

İspanyol oyuncu Javier Bardem, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bir panele katıldı. Küresel ısınma nedeniyle tehdit altındaki okyanusların korunması çağrısında bulunan Bardem, “Hava kirliliğine en fazla neden olan ülkeler arasında yer alan ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen ABD’ye, Trump yönetimine mesajınız nedir?” sorusu üzerine, şunları kaydetti:

“Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması’ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek. Trump yönetimine şunu söylemek istiyorum; çevrenizde yaşananlara dikkatli bakın, doğanın bize ne dediğine kulak verin. Sıcak hava dalgaları sürekli vuruyor, bu yaz Avrupa’yı vurdu, plajda yürürken her yerde plastik görüyoruz, plastikler her yerde yüzüyor, bu bir gerçek, kimse kafasından uydurmuyor. Paris İklim Anlaşması hepimiz için ve kimse bundan çıkar sağlamayacak.”

TRUMP İMZAYI ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 176 ülkenin imzasının bulunduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamıştı. ABD'nin Barack Obama döneminde verdiği iklim taahüdünden geri adım atması her yıl atmosfere 3 milyar ton daha fazla karbondioksitin karışması anlamına geliyor.ABD, 2017’de Paris İklim Anlaşması’Ndan imzasını çekmişti. Dünyanın dört bir yanından bu karar tepkiyle karşılanmış, önceki başkan Barack Obama da “Paris Anlaşması’nda kalan uluslar, yaratılan istihdam ve endüstrilerden faydalanacak uluslar olacaktır… ABD yönetimi geleceği reddeden bir avuç ülke arasına dahil olsa da, devletlerimiz, şehirlerimiz, iş dünyası, gelecek nesiller için elimizdeki tek gezegenin korunması için yardımcı olup, yol göstermek için elinden geleni yapacaktır” demişti.

AA