Osman Hamdi Bey’in köşkü restore edilecek

Kocaeli'nin Eskihisar sahilinde arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'in müze olarak kullanılan köşkü restore edilecek. 1884 yılında inşa edilen köşk için çalışmalara bu yıl başlanacak.

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Arkeolog, müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey’in yazın konakladığı, Eskihisar sahilindeki köşkü restore edilecek.

Planlarını Osman Hamdi Bey’in çizdiği, Fransız mimarisinden özellikler taşıyan ve inşası 1884’te tamamlanan köşkün birçok malzemesi de yurt dışından getirildi.



Osman Hamdi Bey, birçok tablosunu da burada yaptı.

1987’den bu yana müze olarak kullanılan ve içinde Osman Hamdi Bey’in eserlerinin kopyaları, fotoğrafları, eşyaları ve heykellerinin yer aldığı köşkün bazı bölümleri zamanla çürümeye başladı.

Çatının bir bölümü çürümeye yüz tutarken, dış cephede kullanılan ahşap dekor, motif ve lambalar da hasar gördü.

Köşkteki çürüme nedeniyle her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, iki yıl önce kapatıldı.

Kapatılan müze, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Osman Hamdi Bey’in evinin tahsisini geçen yıl bakanlığımıza aldık. Restorasyon için çalışmalar başladı” dedi.

“İÇİM PARÇALANIYOR”

Tarihi yapının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Eskihisar Mahallesi’nin muhtarı Tayfun Özcan, “Bu müzenin atıl olduğunu görünce içim parçalanıyor. İnsanlar, Osman Hamdi Bey Müzesi burada diye geliyor ama kapalı olduğunu görünce üzülüyor. Elimizde böyle bir değer var ama uzun zamandır burası kapalı. Bizim isyanımız biraz buna. Burası yapılırsa yerli ve yabancı bir sürü turist gelir. Eskihisar halkı olarak hepimiz seviniriz” diye konuştu. (DHA)