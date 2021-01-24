Osmangazi Müzesi’ne büyük ilgi

Adını Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'den alan Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, 2 yıl önce Türkiye'nin en büyük panoramik müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, pandemiye rağmen iki yılda büyük ilgi gördü.

AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin tarihine uygun müze için 2015 yılında temel attı. 4 yılda kamulaştırma, inşaat ve sanatsal çalışmalar bitirilirken, 42 metre kubbe açıklığına sahip dünyanın tam panoramik en büyük müzesi ortaya çıktı. Dündar, panoramik müzede, canlandırma salonu (Kubbe), sergi salonları, toplantı salonları, kütüphane, kafeterya ve idari bölümler bulunduğunu anlattı.

FETİH GÜNÜ RESİMLERİ

Resmi açılışı 2019 yılında yapılan müzeye ilgi büyük oldu. 2020 yılı korona salgını ile geçmesine rağmen Ocak 2021'in ilk haftası itibarıyla 2 yılda tam 825 bin 716 ziyaret gerçekleştirildi. Dikkat çekici olan ziyaretçilerin 118 farklı ülke vatandaşı olması. Müzenin ortasına yerleştirilen kubbe, 360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününü resmediyor. Müzede, 6 Osmanlı padişahının ve dönemin sosyal hayatını anlatan 16 adet tablo yer alıyor.

Öğrenciler için canlı tarih dersi yapılacak

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, müzenin ‘canlı tarih dersine' ev sahipliği yapmasını istiyor. Bu doğrultuda hazırlıklar yapılmış, önümüzdeki aylarda Bursa'daki öğrencilere müze ‘derslik' olarak hizmet verecek. Dündar, gençlerin ve öğrencilerin müzeye ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı. Müze, Yeşil Bina formunda inşa edilirken, ekolojik mimarlık anlayışı ön plana çıkarıldı. TSE, Güvenli Yeşil Bina kategorisinde müzeye Altın Belge verdi. Panorama 1326 müzesi, UNESCO tarafından Uluslararası İdeal Kent Ödülleri yarışmasında, “Tarihe Saygılı, Doğayla Uyumlu Yeşil Kent Projesi” kategorisinde de ödül aldı. Müzenin 4 bin 500 metrekare inşaat alanı, 8 bin 388 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Müze 45 milyon liraya mal oldu. Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi özelliğini taşıyor. Müze, Osmanlı'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatıyor.