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Osmanlı Arşivleri’nden sürgün edilenler geri dönüyor
Osmanlı Arşivleri’nden sürgün edilenler geri dönüyor
Osmanlı Arşivleri'nde görevli kişilerin başka kurumlara sürgün edilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sürgün edilenler, görevlerine geri dönüyor...
Kültür Sanat 31 Ağustos 2018 - 17:22

Karar’ın haberine göre, Osmanlı Arşivleri’nde çalışan uzmanların başka kurumlarda görevlendirilmesiyle ilgili devreye Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal girdi.

“Yeniden yapılandırma çerçevesinde kimseye haksızlık yapılmayacak” diyen Ünal, bugün geri dönüş için imza attı.

Söz konusu gelişmeyi Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri eski uzmanı Hüseyin Çınar, Twitter hesabından duyurdu.

Çınar, “Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal’dan az önce aldığım bilgiye göre, bugün öğleden sonra başka kurumlara gönderilen bütün arşiv personeli, Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesindeki görevlerine başlama imzasını atacaklar” dedi.

Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi ve Dokümantasyon olmak üzere 3 daire başkanlığının bulunduğu Devlet Arşivi Genel Müdürlüğü’nden 330 kişi başka kurumlarda görevlendirilmişti.

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