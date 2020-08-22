Osmanlı kaybetti, 250 yıl sonra Çeşme kazanabilir

Tarih tutkunu iş adamı Oğuz Aydemir, 1770’te Çeşme’de Ruslarla yapılan deniz savaşının izlerini sürüyor. Aydemir’e göre batıklar çıkarılır, müze kurulursa turizme büyük katkısı olur.

Oğuz Aydemir başarılı bir sanayici olmanın yanı sıra sayısız tarih ve kültür projesine imza atmış bir isim… Sualtı Arkeolojisi Vakfı Başkanlığı'nı da yürüten Aydemir, son dönemde İzmir'in Çeşme İlçesi önlerinde 1770'te yaşanan Osmanlı – Rus Deniz Savaşı'na dair çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Osmanlı'nın yenilerek, 11 bin askerini kaybettiği savaşa dair topladığı tablo ve eserlerle bir sergi açan Aydemir, sualtında da gemi enkazları bulunduğunu ifade etti. Aydemir, “İki amiral gemisinin birbiriyle çarpışıp battığı yer Damlasuyu Mevkii. Bu batıklar çıkarılabilir. Her yüzyıla ait pek çok arkeolojik kalıntılar var deniz altında. Sualtı müzesi kurulabilir. Türkiye ve dünyada var olan çok değerli uzmanlarla çalışılabilir. Kolaylıkla finanse edilebilir. Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin yanına Türk – Rus Dostluk Parkı yapılabilir. Örneğin, bu projemiz için Gazprom şirketi sponsor olmaya hazır” dedi.

RUS TURİSTLERİ ÇEKER

Bu projelerin hayata geçmesinin hem iki ülke dostluğu adına, hem de turizmin gelişimi açısından büyük yararı olacağını söyleyen Aydemir, “Bu kültürel turizm değerleri, yabancı turiste ihtiyaç duyan Çeşme için çok önemli bir fırsattır. En azından çok sayıda Rus turist için yeni bir çekim merkezi olur” dedi.

Aydemir, elindeki bütün tarihi obje ve belgeleri ilgili kurumlara vererek sergilenmesini amaçladığını dile getirdi. Ancak özenle hazırladığı sergiye henüz beklediği ilgiyi bulamadı. Çeşme'deki evinin bir bölümünü sergiye dönüştürdü.