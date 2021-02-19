Osmanlı mirası tarihi çeşme İBB tarafından yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Ortaköy’ün tarihi miraslarından Hibetullah Hanım Çeşmesi’nin restorasyonunun tamamlandığını duyurdu.

1723 yılına dayanan tarihi geçmişe sahip, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi olarak da bilinen, zaman içinde aşıma uğrayan çeşme, İBB tarafından yeniden hayata kazandırıldı. Çeşmenin tüm cephelerinin temizlendiği, uzun soluklu bir onarım çalışması gerçekleştirildiği, kitabesinin de altın varak uygulamasıyla yenilendiği belirtildi.

“HİBETULLAH HANIM TARAFINDAN YAPTIRILDI”

Türk Edebiyatı öğretim görevlisi Hatice Aynur, “Kitabeyi yakından okuduğumuzda çeşmenin Damat İbrahim Paşa’nın değil, kızı Hibetullah Hanım tarafından yaptırıldığı ya da yaptırılmasına niyet edildiğini gördük. Dolayısıyla biz bu çeşmenin adını Hibetullah Hanım Çeşmesi olarak verdik. Bu kararı almamıza vesile olan kitabenin beşinci ve altıncı beyitinde Damat İbrahim Paşa’nın kızının adının geçmesi, yani çeşme yaptırmaya niyet ettiğinin belirtilmesidir” bilgilendirmesinde bulundu.

İBB Kültür Varlıkları’nın bin 200 noktada tarihi eserlerin bakım ve onarımını sürdürdüğü bildirildi.