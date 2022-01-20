Osmanlı padişahlarının tablosu açık artırmayla satıldı

İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.

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İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tabloları İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı.

“Kraliyet ve Asiller” başlıklı müzayede gün yüzüne çıkan eserler arasında 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve yazar Paolo Giovio tarafından bir araya getirilen Osmanlı hükümdarları, devlet adamları ve birçok değerli şahsiyetin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolar yer aldı.

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloları yeni sahiplerine kavuştu. Tablolar, yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.

Müzayede evinin yetkilisi, eserlerle ilgili “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” demişti. (İHA)