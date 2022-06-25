Osmanlı-Rus Savaşı sırasında çalındı! Selimiye çinilerini bekliyor

Edirne'de restorasyona alınan tarihi Selimiye Camisi'nde padişahların ibadet yaptıkları, kapalı konumdaki hünkar mahfili de onarıma alındı. Hünkar mahfilindeki onarımda, Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus askerlerinin çalıp ülkelerine gönderdiği tarihi İznik çinilerinin bulunduğu alan olduğu gibi korunuyor.

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Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı restorasyon sürüyor. 90 tonluk demir iskele kullanılarak sürdürülen restorasyon çalışmalarında, tarihi camide padişahların ibadet ettiği hünkar mahfili de onarıma alındı.

Hünkar mahfili, 40 çeşit lale, sümbül ve menekşe motiflerinin işlendiği İznik çinilerinden oluşan duvarları, tavanlarındaki diğer çiçek işlemeleriyle dikkat çekiyor.

ÇALINAN ÇİNİLERİN YERİ BOŞ

Hünkar mahfilinde, restorasyon sırasında Osmanlı-Rus Savaşı’nda çalınan tarihi çinilerin olduğu bölümün aynı şekilde korunduğu görüldü.

Caminin hünkar mahfilinden 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı’nda, Rus general Skoplef tarafından nadide çinilerin bir kısmı sökülerek, Rusya’ya gönderildiği belirtildi.

Rusya’da bulunduğu belirtilen tarihi çinilerin geri getirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

“RUSYA’DA BİR MÜZEDE SERGİLENİYORLAR”

Selimiye Camisi müezzini Gökhan Arda, “Şu anda Rusya’da bir müzede hâlâ sergilenmektedir. Devlet tarafından her yıl ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimiz için bir bütçe ayrılıyor ve bu bütçe ile biz, kendi tarihi eserlerimizi satın alıyoruz, bunları ülkemize getiriyoruz. Bunlar için de şu anda resmi yazışmalar yapılmış olup, gerekli cevaplar bekleniyor. Bunlar İznik çinisi ve bunları tasarlayan Sultan 2’nci Selim’dir. Kıbrıs harbinden dönerken İznik’te bunları tasarlıyor ve öyle Edirne’ye dönüyor. 1569 yılında yapıldı” dedi.