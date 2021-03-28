Osmanlı’nın 600 yıllık geleneğine hayat veriyorlar

Osmanlı döneminde şehzadelerin iç giyimi ve donanmanın yelkenlerinde kullanılan 600 yıllık Manisa Bezi geleneğini Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi'ndeki kadınlar yaşatıyor. Pamuk ve ipek karışımından yapılan doğal Manisa Bezi, tekstil sektöründeki teknolojik gelişmelere meydan okuyarak tezgahlarda kadınların eliyle titizlikle işleniyor. Manisa Bezi'nden şallar, fularlar, peştamallar, hac kıyafetleri ile masa örtüleri yapılıyor. Manisa bezi, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ile birlikte 60 tezgahta dokunuyor.

ORGANİK, DAYANIKLI

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Kadınlarımız 12 yıldır Manisa Bezini tezgahlarında dokuyorlar. İş-Kur aracılığıyla açtığımız bu kurslarımızda aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bir sanatı yaşatmaya çalışıyorlar” dedi. Manisa Bezi'nin sağlıklı, organik, dayanıklı olması ve ter çekme özelliklerinin ön planda olduğunu söyleyen Manisa Bezi Dokuma Usta Öğreticisi Serpil Bingöl ise bezin yüzde 50 ipek ve yüzde 50 pamuktan üretildiğini ifade etti. Bingöl “Günümüzde bebek içim giyiminde gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir kumaş. Çünkü şehzadeler döneminde bebekler için de kullanılıyordu. Bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Peştemaller, örtüler 16 ülkeye gönderildi

Usta öğretici Serpil Bingöl, yurtdışından doğal üretilen organik beze ilginin olduğunu ifade etti. Başta Amerika, Rusya, İngiltere, Kanada olmak üzere Manisa Bezi'ni örnek siparişlerinin yollandığını söyleyen Bingöl, “Hem Türkiye'nin çeşitli illerinden hem de Suudi Arabistan'dan hac kıyafetleri konusunda talep var. Diğer ülkelerde ise fular, şal, masa örtüsü, peştamal konusunda talepler var. 60 tezgahımız bulunmasına karşın şu anda pandemi sebebiyle 12 kadınla Manisa Bezi'ni dokumaya çalışıyoruz” dedi. Pandemiden sonra hayatın normale dönmesiyle birlikte tezgahlarımız da bezi dokuyan kadın sayımızın artacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kurslara katılıp bu sanatı öğendik

Ev hanımı Ayşe Aslan, 4 yıldır Manisa Bezi dokuduğunu belirterek, “4 yıldır tezgah başında bir tarihi canlandırmak ve hayat bulmasını sağlamak beni mutlu ediyor. Kursiyer olarak başladığı bu işi şimdi severek devam ettiriyorum. Bir taraftan tarihi beze hayat verirken, bir taraftan da aile bütçeme katkı sağlamış oluyorum” şeklinde konuştu. 11 yıldır Manisa Bezi dokuyan Kerime Ergiydiren ise, hobi olarak başladığı işi meslek haline getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Yaptığımız ürünlerden çeşitli kıyafetler dikebiliyoruz” dedi.