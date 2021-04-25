Osmanlı’nın yadigarı tezhip sanatını 15 yıldır öğretiyor

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır tezhip eğitimi veren müzehhibe Serpil Kutluğ, Bodrumlulara tezhibi sevdirdi.

Bugüne kadar 100’ün üzerinde öğrenci yetiştiren Kutluğ, yaptığı eserler, ortaya koyduğu projeler ile Bodrum’un sanat dünyasına renk ve heyecan getirdi. Kutluğ, tezhip sanatına başlayanların bu sanatı aşk ve tutkuyla icra ettiklerini söyledi.

Kutluğ “Osmanlı döneminin en önemli sanat dallarından biri olan tezhibe gönül verenler ilçede hızla artıyor. Kursiyerler bu

sanatı büyük bir aşk ve sabırla yapıyor. Ortaya çıkan eserler mükemmel. Tezhip eğitimi gerçekten zor. Sabır ve sevgi isteyen bir süreç. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bu sanatı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.

RUHUMUZ DİNLENİYOR

Bodrum’da yaşayan 65 yaşındaki Leyla Göklü yaklaşık 4 yıldır tezhip eğitimi aldığını söyledi. Göklü “Büyük bir sevgi ile tezhip yaparken kendimizden geçip adeta ruhumuzu dinlendiriyoruz. Bunu yaparken de çok önemli bir Osmanlı sanatını yaşatmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.