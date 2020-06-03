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Ötanazi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ötanazi mi, ötenazi mi?
Ötanazi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ötanazi mi, ötenazi mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ötanazi’dir. Ötanazi mi, ötenazi mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 3 Haziran 2020 - 12:26

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ötanazi'dir.

ÖTANAZİ NE DEMEK: Ölme hakkı.

ÖTANAZİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ötanazi mi, ötenazi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ötanazi şeklinde olmalıdır.

ötenazi (Yanlış kullanım)
ötanazi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dünya'da birçok ülkede ötanazi hakkı bulunmuyor.”

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Son güncelleme: 12:27 - 03.06.2020
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