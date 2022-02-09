Otis Abi’nin yaratıcısı Aslantürk’ün NFT parası çalındı

Yarattığı Otis Abi çizgi karakteriyle tanınan sanatçı Yılmaz Aslantürk'ün NFT satışlarından elde ettiği ethereum varlığı çalındı.

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Sanatçı Yılmaz Aslantürk sanal hırsızların hedefi oldu. Yarattığı Otis Abi çizgi karakteriyle tanınan sanatçının NFT satışlarından elde ettiği ethereum varlığı çalındı.

Yılmaz Aslantürk sosyal medya hesabından olayı şöyle duyurdu:

OpenSea’deki hesabım heklendi ve sattığım NFT’lerden kazandığım tüm param çalındı. Ne OpenSea ne de Metamask cevap verdi. Sadece destek sayfalarındaki linki gönderdiler o kadar. Henüz yolun başındayken veda ettim NFT dünyasına.

İşin kötüsü sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek. Çünkü oradaki işleri silmek de paralı. 6 ay sonra otomatik olarak silinecek.

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