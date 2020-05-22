Otizm nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre otizm mi, otizim mi?

Otizm nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre otizm mi, otizim mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘otizm’dir. Otizm mi, otizim mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘otizm'dir.

OTİZM NE DEMEK: Bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluk.

OTİZM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin otizm mi, otizim mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı otizm şeklinde olmalıdır.

otizim (Yanlış kullanım)

otizm (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Otizmin doğru anlaşılabilmesi için farkındalık yaratmaya çalışıyorlar.”