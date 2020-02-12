Övül – Mustafa Avkıran çifti 7 yıllık araya son veriyor

Yaklaşık 25 yıldır beri politik tavırlarını, sanatsal seçimlerini, ürettikleri işlere taşıyan; kendilerini ulusal ve uluslararası platformda bağımsız yapıtlar üzerinden var etmeyi seçen Övül - Mustafa Avkıran çifti, 7 yıl aranın ardından üç güçlü projeyle geri dönüyor.

2020 yılı itibarıyla sanatsal üretimlerini MoMoAcT adı altında sürdürme kararı alan çift, Murathan Mungan'ın hikâyesinden Mustafa Avkıran'ın oyunlaştırdığı “Dumrul ile Azrail”; ilk olarak 2004 yılında sahnelenen, seyirciler ve eleştirmenler tarafından olağanüstü bir ilgiyle karşılan “Ashura” ve Şirin Aktemur'un kaleme aldığı “Son Ferman” adlı işleriyle yeniden Türkiye ve Avrupa sahnelerinde olacak.

7 yıl önce garajistanbul mekânını yeni işletmecilerine devreden ve sahnelerden uzaklaşan çift, Berlin merkezli, disiplinlerarası bir sanat üretim inisiyatifi olan MoMoAcT ile Avrupa'nın farklı şehirlerinde sanatlarını sergileyecek.

İSİM MOMO’DAN GELİYOR

Övül ve Mustafa Avkıran, MoMoAcT isminin hikâyesini, “Kurduğumuz onca yapının, mekânın ardından, bugün yeniden yeni bir isim için, kendi isimlerimizden yola çıkıp iz sürerken yolumuz bir hikâye kitabına, Momo'ya çıktı. Momo tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Zaman yaşamın kendisidir ve yaşamın yeri yürektir. Yolumuza MoMoAcT ile devam ediyoruz” cümleleriyle açıklıyor.