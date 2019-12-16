Oy birliği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘oybirliği’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Oy birliği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘oybirliği’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘oy birliği’dir. Oy birliği mi, oybirliği mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘oy birliği'dir.

OY BİRLİĞİ NE DEMEK: Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanmış olması durumu.

OY BİRLİĞİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin oy birliği mi, oybirliği mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı oy birliği şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

oybirliği (Yanlış kullanım)

oy birliği (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kulübün idari kararları oy birliği ile alındı.”