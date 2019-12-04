Oya Başar 6 yıl sonra yeniden sahnede

Senaryosunu Ali Cüneyd Kılcıoğlu, yönetmenliğini Orçun Ucal, yapımcılığını Performance Of Anatolia Latif Koru’nun yaptığı ‘Plastik Aşklar’ın galası dün akşam Baba Sahne’de gerçekleşti. 6 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesine çıkan Oya Başar, ustalığı ve enerjisi ile kendisini izlemeye gelenlere oyunculuk ziyafeti sundu. Genç oyuncu Begüm Birgören de sergilediği performansla izleyiciden tam not almayı başardı.



‘Plastik Aşklar'ı izlemeye Demet Akbağ, Sedef İybar, Emel Müftüoğlu, Öykü Gürman, Nevra Serezli, Gül Sunal, Berfin Erdoğan gibi isimler geldi.



Temposunun hiç düşmediği ‘Plastik Aşklar' için özel olarak bir ev dekoru hazırlandı. Ayrıca, iki oyuncu için oyunda kullanılmak üzere 15 kostüm tasarlandı. Okan Bayülgen ve Emre Karayel'in oyunun içinde sesleri ile haberleri sundukları bölümler seyirci için sürpriz ve şaşkınlık yarattı. Oya Başar yıllar sonra ilk defa bir oyunda giydiği beyaz, kırmızı kurdelalı gelinlik ve yaptığı esprilerle seyircinin dakikalarca gülmesine neden oldu.



OYUNUN KONUSU

Plastik Aşklar, eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le (Oya Başar), çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen'in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmalarını konu ediniyor. Oyun, kadın psikolojisini anlamak adına da içinde güçlü analizler barındırıyor.