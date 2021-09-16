Oylum Höyük’te heyecanlandıran keşif

Kilis'te kazı çalışmalarına 1989 yılında başlanan Oylum Höyük'te yönetim ve askeri üs olduğunu kanıtlayacak yeni yapı ve tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

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Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibinin Oylum Höyük’teki kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı alalında açıklama yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Demir ve Tunç çağlarına ait heyecanlandıran eserlerin gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Engin, gün yüzüne çıkarılan 3800-3900 yıl öncesine ait anıtsal bir yapı ve burada bulunan Hitit kralına ait mühür ile baskıların da bölgenin önemli bir yönetim ve askeri üs olarak kullanıldığı şüphelerini onaylar nitelikte olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Atilla Engin, şunları söyledi:

“Oylum Höyük, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük yerleşim birimlerindedir. Son yollarda yaptığımız çalışmalar sonucu, kazı çalışmaları, Oylum Höyük’ün yerleşim birimi olduğuna şüphe bırakmadı. Özellikle çivi yazısı, üç belge Hitit dönemine ait kral mührü ve baskıları, buranın bir yönetim merkezi olduğunu açıkça ortaya koydu. Bunun dışında Orta Tunç Dönemi ve diğer dönemlere ait günümüzden 3800-3900 öncesi döneme büyük anıtsal bir yapı ortaya çıkardık.”

“Yaptığımız kazı çalışmaları özellikle, Demir ve Tunç çağları tabakalarını araştırmaya yönelik olarak devem etmektedir. Orta Tunç sarayı dışında Genç Tunç Çağı’na tarihlenin Hitit imparatorluk kuşağına çağdaş, büyük bir anıtsal yapı ortaya çıktı. Bu yapının avlu kısmını kazıyoruz. Bu yapıda ele geçen özellikle biri Karkamış Kralı İni-Teşup’a ait olan Hitit mühür ve baskıları Oylum Höyük’ün Hititler döneminde de önemli bir yönetim ve askeri üst olduğunu gösteriyor.” (İHA)