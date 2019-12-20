Oysaki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘oysa ki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘oysaki'dir.
OYSAKİ NE DEMEK: Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki tümceyi tersine olarak, –diği halde anlamlarıyla birbirine bağlar.
OYSAKİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin oysaki mi, oysa ki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı oysaki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
oysa ki (Yanlış kullanım)
oysaki (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Oysaki biraz daha anlayışlı olabilirdi.”