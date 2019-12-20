Oysaki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘oysa ki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Oysaki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘oysa ki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘oysaki’dir. Oysaki mi, oysa ki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘oysaki'dir.

OYSAKİ NE DEMEK: Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki tümceyi tersine olarak, –diği halde anlamlarıyla birbirine bağlar.

OYSAKİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin oysaki mi, oysa ki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı oysaki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

oysa ki (Yanlış kullanım)

oysaki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Oysaki biraz daha anlayışlı olabilirdi.”