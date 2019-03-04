Oyun ve seyirci sayısında hedef: Yüzde 50 artış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerle ilgili çeşitli çalışmalarının olduğunu belirtti. Türkiye’ye gelen turistlerin müzeleri ziyaret etme oranının Avrupa’ya göre yüzde 50 daha az olduğunu belirten Ersoy, “Biz bu oranı en azından Avrupa oranına getirmek istiyoruz. Nisandan itibaren ilk kez müzelerimizde ciddi tanıtıma başlayacağız. Yani müzelerin bulunduğu illerde o ülkeyi, o ili ziyaret eden turistlere yönelik ciddi tanıtım kampanyasına başlayacağız. Böylelikle müze ziyaret oranını hem turistler hem de yerli ziyaretçiler açısından artırmayı düşünüyoruz” dedi.

YURT DIŞINA AÇILMA HEDEFİ

Bu yıl, 2018’e göre sergilenen oyun ve seyirci sayılarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, bu konuda gerekli çalışmayı başlattıklarını ifade ederek, “İnşallah yüzde 50 artış hedefine bu yıl ulaşacağız ve her sene ciddi oranlarda seyirci sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız ses getirecek birçok yapıta da imza atmaya başladı. Onlar da dünyaya tanıtım açısından bize faydalı. Yurt dışındaki birçok festivale ve organizasyona katılıyoruz, bunların da sayılarını artırıyoruz. Ayrıca bu sene yurt dışından konusunda başarılı olmuş birçok organizasyonu da ülkemize getireceğiz. Bu aktivitelerimizle de çok ciddi şekilde artış planlıyoruz” diye konuştu.

DİZİLERE MADDİ DESTEK

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile birlikte yurt dışında gösterilen Türk dizilerinin harcamalarının yüzde 30’unun devlet tarafından karşılanacağını bildiren Ersoy, şöyle ded: “Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye’nin gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz.”