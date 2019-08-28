Oyuncu Cansu Fırıncı’dan örnek davranış

Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nde 120 saatlik bir eğitim alan Cansu Fırıncı, “Ülkemizde 3 milyonu aşkın sağır yurttaşımız olduğunu öğrendiğim gün işaret dili öğrenmeye karar verdim. Onların bir dili var ve biz bilmiyoruz. Eğer bir engelden bahsedilecekse bu dili öğrenmeyerek, sağır yurttaşlarımızla iletişimimize engel koyan biziz. Bir de oyuncu refleksi bana hep yeni şeyler öğrenme etkisi veriyor” dedi.

Öğrendiği bilgileri öncelikle sağır arkadaşları ile iletişim kurabilmek için kullanacağını söyleyen Fırıncı, “Bir sürü dostum oldu şimdiden. Onları anlamak, anlaşabilmek o kadar güzel ve benzersiz ki anlatamam. Sonra bir tiyatro, dizi, sinema projesinde denk gelirse böyle bir rol oynamaktan gurur duyarım. Bir sosyal sorumluluk projesinde işaret dili çevirisi yapılması gerekirse koşa koşa giderim” açıklamasını yaptı.