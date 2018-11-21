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Oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti
Oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, “Yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki değerli oyuncumuz Cengiz Baykal’ı, dün 20 Kasım 2018 Salı günü kaybettik” ifadelerini kullandı.
Kültür Sanat 21 Kasım 2018 - 08:37

Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah” açıklamasını yaptı.

CENGİZ BAYKAL KİMDİR?

15 Ocak 1959 yılında Batman'da dünyaya gelen Cengiz Baykal, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu’na yıllarca hizmet verdi. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

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