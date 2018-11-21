Oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti

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Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah” açıklamasını yaptı.

CENGİZ BAYKAL KİMDİR?

15 Ocak 1959 yılında Batman'da dünyaya gelen Cengiz Baykal, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu’na yıllarca hizmet verdi. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.