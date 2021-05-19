Oyuncu Charles Grodin hayatını kaybetti

Grodin, Broadway’deki kariyerine 1962’deki Tchin-Tchin ile başladı, ancak kısa süre sonra büyük projelerden teklifler aldı. 1968 yapımı The Graduate'te o zamanlar pek de bilinmeyen New Yorklu aktör Dustin Hoffman ile rol aldı. Ardından Roman Polanski’nin Rosemary’s Baby filminde bir doktoru canlandırdı.

Grodin, 1972’de The Heartbreak Kid'de Mavi Ay dizisiyle ünlenen oyuncu Cybill Shepherd ile başrolü paylaştı.

1978 yapımı Heaven Can Wait'te yıldızını iyice parlatan oyuncu, genellikle talk show'larda popüler bir konuk olarak komedi yeteneklerini sergiledi. Late Night with David Letterman'daki performansları hâlâ hayranlıkla hatırlanan oyuncunun Johnny Carson’ın Tonight Show'undan atılmışlığı da oldu.

Grodin ünlenirken başarılı yapımlara imza atmaya da devam etti. Robert De Niro ile birlikte rol aldığı Midnight Run'daki oyunculuğuyla eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı.

Komedi, gerilim, drama gibi pek çok alanda sergilediği performanslarla dikkat çeken Grodin, 1992'de ve 1993'te Beethoven filmleriyle dönemin çocuklarının kalbini de çalmayı başardı.

Grodin, 1995’ten 1998’e kadar CNBC'de talk show yaptı. Aynı zamanda pek çok oyun ve kitap yazdı. 1977’de bir Paul Simon TV özel yazımıyla birlikte Emmy kazandı.