Oyuncu Enis Arıkan Kıbrıs’ta öğrencilerle buluştu

Oyuncu Enis Arıkan Kıbrıs’ta bulunan bir üniversitenin bahar festivali kapsamında, gerçekleşen söyleşiye katıldı. Söyleşide sevenleri ile bir araya gelen Arıkan, oyunculuğa nasıl başladığını anlatarak oyunculuk yapmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Arıkan, kendi profesyonel yaşantısından örnekler vererek katılımcıların kendisiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Söyleşi sonrasında ünlü oyuncu Enis Arıkan’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.