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Oyuncu Enis Arıkan Kıbrıs’ta öğrencilerle buluştu
Oyuncu Enis Arıkan Kıbrıs’ta öğrencilerle buluştu
Oyuncu Enis Arıkan, bahar festivali kapsamında Kıbrıs'taki öğrencilerle bir araya gelerek kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Kültür Sanat 23 Mayıs 2019 - 17:10

Oyuncu Enis Arıkan Kıbrıs’ta bulunan bir üniversitenin bahar festivali kapsamında, gerçekleşen söyleşiye katıldı.  Söyleşide sevenleri ile bir araya gelen Arıkan, oyunculuğa nasıl başladığını anlatarak oyunculuk yapmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Arıkan, kendi profesyonel yaşantısından örnekler vererek katılımcıların kendisiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Söyleşi sonrasında ünlü oyuncu Enis Arıkan’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.