Oyuncu Levent Can en çok neye sinirlendiğini açıkladı

Medyatava’nın haberine göre, başarılı oyuncu Levent Can, “Vatanım Sensin” dizisinde canlandırdığı Flipos karakterine nasıl açıklandığını şöyle açıkladı: “Geçen sene bu vakitlerde ya da biraz daha erken vakitte sevgili yönetmenlerimiz Yağmur-Durul Taylan’ın teklifiyle görüşmeye gittim. ‘Bir şive mi yapacağız, aksanla mı konuşacağız?’ dedim, ‘Ee tabii, çünkü bir Rum'sun’ dediler. Aksanlı, lehçe yaparak konuştuğum rolleri çok bıçak sırtı olarak görürüm. Çünkü şöyle bir tehlikesi var; Rum aksanıyla konuşmaya girersin Rumca konuşursun fakat cümlenin içerisinde öyle bir kelime karşına çıkar ve onu öyle bir şekilde tonlarsın ki o seni bir anda Rum aksanından Ermeni aksanına çevirir. Hatta Rum aksanında 4 aksan birbirine karışabiliyor.’

‘CEVAPSIZ KALMAK SİNİR EDİYOR’



Levent Can en çok cevapsız kalmaya sinirlendiğini belirterek, “Bu kadar kolay ulaşabilirken, bazen arayıp da cevapsız kalıyorsun ya… Tamam olabilir, o anda müsait değildir ve açamamıştır ama o cevapsızlık süresi 5 – 8 saati geçmişse, hatta ertesi gün bile hala dönüp aranmamışsam o noktada biraz sinirleniyorum. Yazdığım bir mesaja da cevap alamamışsam, cevapsız bırakılmışsam sinirleniyorum. Bir de Whatsapp yazışmalarında her kelimeyi tek tek, ayrı ayrı gönderene sinirleniyorum, bir kerede yaz gönder! Bir kelime yazıyor gönderiyor, bir kelime yazıyor bir daha gönderiyor. O mesaj bildirim sesi sürekli blink blink geliyor ya… Hepsini bir seferdeyaz, okuyayım işte” dedi.



SENARYOSUNU FİLME ÇEKMEK İSTİYOR

Usta oyuncu Levent Can gelecekteki projeleri ve düşünceleri hakkında açıklamalarda bulundu: “Bu planlamayla olacak bir şey değil. Biz oyuncular hep birilerinin ağzından çıkacak cümlelerle hareket ediyoruz. Bir yapımcı benimle çalışmak isteyecek önce… Senaryosunu yazdığım bir filmim vardı, o filmi hayata geçirmek istiyorum, bununla ilgili para, mekan ve teknik olanakların arayışındayım şu sıralar… Yazdığım bir hikaye çekilsin, oynansın ve izleyelim istiyordum, oynamayı da düşünmüyordum. 10 sene oldu hikayeyi yazalı ama 10 sene önce yazdığımda düşündüğüm oyuncuyla aynı yaştayım, o yüzden şu an o rolü ben oynayabilirim gibime geliyor.”