Oyuncu Salih Kalyoncu seçim öncesi konuştu: “Korku var ama umut büyük”

24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi sanat dünyasında özgürlük, demokrasi, basın özgürlüğü gibi konulara yönelik sesler yükselmeye başladı. İktidar gibi düşünmeyenlerin vatan haini ilan edildiğini belirten oyuncu Salih Kalyoncu, “Herkes korkuyor. Ama bu seçimde umudumuzu yitirmedik, bir şeyler olması gerekiyor” dedi.

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Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak’a konuşan Kalyoncu, geçen seçimde başından geçen bir olayı anlattı. Kayınvalidesinin yatalak olduğunu ve ambulansta oy kullandığını söyleyen Kalyoncu, “AKP'li milletvekilleri itiraz etti. Açık alanda oyunu kullandı diye. Onlar gibi düşünmüyorsan, yani iktidar gibi, vatan hainisin” dedi.

‘UMUDUMUZ DAHA BÜYÜK’

“Korku var tabii ama umudumuz daha büyük” diyen Kalyoncu, “100 bin talebe içeride bugün dünya kadar gazeteci neden ne için soru sordukları ve haber yaptıkları için hapisteler. 100 bine yakın öğrenci öğretim görevlisi tutuklu, rakamlar çok ciddi. Bugün İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu'ları çok arıyoruz.

‘ONLAR İÇİN KADIN İKİNCİ SINIF’

Osmanlı’da kadınların tiyatro yapmasının yasak olduğunu hatırlatan Kalyoncu, “Afife Jale örneğinde olduğu gibi. Bugün de Osmanlıcı oldukları için. Osmanlı özlemi içerisinde bir güruh. İstemiyorlar tabii kadın onlar için ikinci sınıf bir insan. İnsan yerine de koymuyorlar ki. Kadın yok onlar için. Arap kültüründe de yok. Kadın olmazsa insanlık olur mu? Bu ne kadar akıl dışı bir davranış biçimi.” şeklinde konuştu.

‘İKTİDAR TİYATROYU SEVMEZ’

Bu seçimde umudumuzu yitirmedik, bir şeyler olması gerekiyor. Ya herkes düşüncelerini anayasamızda da belirtildiği gibi sözle yazıyla açıklayabilecek ya da… Atatürk'ün “Mualimler Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…” dediği gibi ya fikri vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz ya da iktidar gibi düşünmüyorsan vatan haini olacaksın. Bu ikisi arasında halk bir tercih yapmak zorunda. Yurttaş olmak çok zor iş bilinç, emek isteyen, güven isteyen bir iş. İnsanım ve benim de fikrim var. Onun için tiyatro da hep muhaliftir ve iktidarlar tarafından sevilmez.