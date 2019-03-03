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Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu!
Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu!
Ruhsatsız silah bulundurduğu nedeniyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ufuk Bayraktar, bugün tahliye oldu.
Kültür Sanat 3 Mart 2019 - 13:14

Ezel, Dağ, Kader, Bu Son Olsun gibi yapımlarda oynayan 37 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar’ın 6 ay 17 günlük cezası sona erdi. Ruhsatsız silah bulundurduğu için hapse giren Bayraktar, bugün Silivri Cezaevi’nden tahliye oldu.

Bayraktar’ı ailesi ve dostları karşıladı.

İçerideyken bir hikaye yazan Bayraktar, bu hikayeden yola çıkılarak çekilecek filmde rol alacak. Bayraktar’ın hapis çıkışı ilk sözleri ise “Cezaevi üniversite gibi. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin” oldu.

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