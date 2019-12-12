Oyuncular Sendikası’ndan Ankara Birlik Tiyatrosu’na destek

Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı Aman Başkan Duymasın oyunu ikinci kez engellendi. Oyuncular Sendikası, “Ankara Birlik Tiyatrosu’nun yanındayız!” başlıklı bir açıklama yaparak, engelleme kararına tepki gösterdi.

“ISRARLI VE YILDIRICI ENGELLEMELERİ KINIYORUZ”

Oyuncular Sendikası açıklamasında şöyle dedi:

“Muzaffer İzgü’nün yazdığı, Gül Göker’in yönettiği, Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ‘Aman Başkan Duymasın’ isimli tiyatro oyununun 15 Aralık 2019 tarihinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda oynanması planlanırken ‘tadilat sebebiyle’ iptal ediliğini, hemen akabinde yeniden belirlenen 14 Aralık 2019 tarihinde de Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda ‘uygun görülmediği’ gerekçesi ile oynanmasının engellendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Yineliyoruz; Valilik, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Belediye vb. kamu kurumları tarafından keyfi biçimde uygulanan, oyuncuları, tiyatroları, oyunları hedef alan bu ısrarlı ve yıldırıcı engellemeleri kınıyoruz.

“VALİLİK VE KAYMAKAMLIK’TAN YANIT BEKLİYORUZ”

Yalnızca Ankara Birlik Tiyatrosu’nu değil tiyatro seyircisinin tiyatro oyunlarına erişimini de engelleyen bu fiili yasakların gerekçesinin hukuki dayanağı sektörümüzün oyuncularını temsil eden kurum ve bilgi edinme hakkımıza istinaden Malatya Valiliği ile Malatya Kaymakamlığı’na sorduk ve bir yanıt bekliyoruz.

“KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR”

Diğer tüm sansür ve yasak ve engellemelerde olduğu gibi, yaşanan bu vahim olay da ulusal ve uluslararası hafızayı korumak ve çözüm üretmek için sendikamız tarafından kayıt altına alınmıştır. Sansür, yasak ve engellemelere karşı alınabilecek tüm önlemleri, bu konudaki tüm ulusal ve uluslararası hukuki çalışmaları, yurt içindeki paydaşlarımız ve yurt dışındaki diğer kardeş örgütlerimiz ile ele lamaya ve ivedilikle çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz.”