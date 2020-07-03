Oyuncular Sendikası’ndan ‘Ozan Güven’ açıklaması

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven ile ilgili açıklama yapan Oyuncular Sendikası, konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven’e tepkiler dinmiyor. Oyuncular Sendikası da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

“Her gün farklı biçimlerde tanık olduğumuz kadınlara yönelik fiziksel,psikolojik,cinsel ve ekonomik şiddetin önlenmesi için yasa koyucuların ama ve fakat demeden sorumluluk almasını bekliyoruz.

KONUYU TAKİP EDECEKLER

01.07.2020 tarihinde basın ve sosyal medyaya yansıyan daha sonrasında da yargıya intikal eden süreci, taraflardan şiddet uyguladığı iddia edilen kişinin üyemiz bir oyuncu olması sebebiyle yakından takip edeceğimizi ve kendi iç prosedürlerimiz gereği hareket edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz.”

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘Hakaret’ suçlarından şikayetçi olmuştu.