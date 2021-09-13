Oyuncular Sendikası’nın yeni başkanı Vahide Perçin

Oyuncular Sendikası 4. Olağan Genel Kurulu toplantısı Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda sendikanın 4'üncü Genel Başkanı Vahide Perçin oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncular Sendikası’nın 4. Olağan Genel Kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Sendikaya üye olan birçok sanatçı sandığa giderek oyunu kullandı. Yapılan seçim sonucunda sendikanın 4'üncü Genel Başkanı Vahide Perçin oldu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Öykü Karayel Bonomo, Atilla Gündoğdu, Berfin Zenderlioğlu, Emre Yetim de yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.