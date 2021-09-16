Oyunculuğu bırakmaya niyeti yok

Entertainment Weekly'e konuşan Nicholas Cage, kariyerini sonlandırmayacağını ve emekli olmayacağını söylüyor. Cage, şimdiye kadar 110'un üzerinde yapımda rol aldı.

Sozcu.com.tr

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Oscar dahil pek çok ödül alan oyuncu, oyunculuğu asla bırakmayacağını açıkladı. Özellikle metot oyunculuğuyla ün kazanan 57 yaşındaki Cage, rollerine hazırlanmak için aylarca sadece biftek içeren bir diyet benimsemek, anestezi olmadan dişleri çektirmek gibi sıra dışı hazırlıklarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu son zamanlarda ise Pig’deki etkileyici performansı ile konuşuluyor.

Entertainment Weekly ile konuşan Cage, asla emekli olmayı planlamadığını söylüyor. Yeni filmi Prisoners of the Ghostland’in tanıtımını yapan Cage, bir rol üzerinde çalışırken daha sağlıklı ve pozitif olduğunu ve hayatının geri kalanında sektörde olmayı planladığını açıkladı. Cage, hiçbir zaman çok fazla çalıştığını düşünmediğini ancak yeniden şarj olabilmek için yakında biraz izin almak istediğini de belirtiyor. Emeklilik için şu şekilde konuşuyor:

“ÇALIŞMAYI SEVİYORUM”

“Hayır hayır hayır. Bu olamaz. Sinemada olmak benim için koruyucu bir melek gibi ve buna ihtiyacım var. Çalışırken daha sağlıklıyım. Bu yüzden asla emekli olmayacağım. Şimdi neredeyiz, 117 film mi?

Komik olan, ‘çok çalışıyorsun’ diyen insanlarla tartışmam. Çalışmayı seviyorum ve çalışırken sağlıklı ve mutluyum. Bu arada Cagney ve Bogart gibi adamlar, yüzlerce film yapıyorlardı.”

Cage, Hollywood sahnesinden korktuğunu kabul ettikten sonra bağımsız filmlerde rol almaya devam ediyor. Başarısız film seçimleri nedeniyle kariyerinde inişler ve çıkışlar yaşayan Cage oyunculuğu ile her zaman konuşulmayı da başarıyor.

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