Öz eleştiri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘özeleştiri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘öz eleştiri'dir.
ÖZ ELEŞTİRİ NE DEMEK: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik.
ÖZ ELEŞTİRİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin öz eleştiri mi, özeleştiri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öz eleştiri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
özeleştiri (Yanlış kullanım)
öz eleştiri (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Artık kendimle ilgili öz eleştiri yapmanın zamanı geldi.”