Öz eleştiri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘özeleştiri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Öz eleştiri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘özeleştiri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘öz eleştiri’dir. Öz eleştiri mi, özeleştiri mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘öz eleştiri'dir.

ÖZ ELEŞTİRİ NE DEMEK: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik.

ÖZ ELEŞTİRİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin öz eleştiri mi, özeleştiri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öz eleştiri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

özeleştiri (Yanlış kullanım)

öz eleştiri (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Artık kendimle ilgili öz eleştiri yapmanın zamanı geldi.”