Öz geçmiş nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘öz geçmiş’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘öz geçmiş'dir.
ÖZ GEÇMİŞ NE DEMEK: Bir kimsenin doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı, hayat hikâyesi, hayat öyküsü, yaşam öyküsü, hâl tercümesi, tercümeihâl, biyografi.
ÖZ GEÇMİŞ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “öz geçmiş mi, özgeçmiş mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öz geçmiş şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
özgeçmiş (Yanlış kullanım)
öz geçmiş (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“İş başvurusu için gereken öz geçmiş bilgilerini düzenledi.”