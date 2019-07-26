Öz geçmiş nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘öz geçmiş’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Öz geçmiş nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘öz geçmiş’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘öz geçmiş’dir. Öz geçmiş mi, özgeçmiş mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘öz geçmiş'dir.

ÖZ GEÇMİŞ NE DEMEK: Bir kimsenin doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı, hayat hikâyesi, hayat öyküsü, yaşam öyküsü, hâl tercümesi, tercümeihâl, biyografi.

ÖZ GEÇMİŞ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “öz geçmiş mi, özgeçmiş mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öz geçmiş şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

özgeçmiş (Yanlış kullanım)

öz geçmiş (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İş başvurusu için gereken öz geçmiş bilgilerini düzenledi.”