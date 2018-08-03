Ozan Çolakoğlu’nun yeni keşfi Fıratcan

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Müzik dünyasının usta isimleri, popun yeni star adayı Fıratcan için bir araya geldi. Ünlü prodüktör ve aranjör Ozan Çolakoğlu, güçlü melodilerin mimarı Ayla Çelik ve şarkıların usta kalemi Hakkı Yalçın, genç yetenek için el ele verdi, ortaya yıla damga vuracak ‘Gönüllü Sürgün’ single'ı çıktı. Fıratcan'ın müzikal kariyerinin ilk teklisi ‘Gönüllü Sürgün’, Ozinga Music tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini Anıl Can üstlendi.

‘BAŞARILI OLACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK’

Ozan Çolakoğlu, yeni keşfi Fıratcan'ın müzik yeteneğinin yanı sıra enerjisi ve stiliyle de dikkat çektiğini belirterek, “Fıratcan'la 1 yıl önce tanıştık. Müziğe karşı duyduğu heyecandan etkilendim, kendisini çok sevdim ve başarılı buldum. İçimize sinen şarkıyı bulunca stüdyoya girdik, çok güzel bir çalışmaya imza attık. Genç yetenekleri seçerken; öncelikle anlaşabileceğim çalışkan insanlar olup olmadıklarına bakıyorum. Müziği seven, popülarite için değil müzik için müzik yapan kişilerle çalışmayı tercih ediyorum. Fıratcan da böyle bir yetenek. Enerjisi ve stili de dikkat çekici. Yolu açık. Çok başarılı olacağından hiç şüphem yok” dedi.

‘TAM GAZ DEVAM’

23 yaşındaki genç şarkıcı Fıratcan da “İlk projesinde Ozan Çolakoğlu gibi usta bir isimle çalışmak herkese nasip olmaz. Kendisi, müzik dünyasında benim için 1 numara. Yol göstericim olduğu için çok mutluyum. Birlikte hazırladığımız single'a çok güveniyorum. Şimdiden yeni şarkılar da bakmaya başladım. Durmak istemiyorum, artık tam gaz yola devam edeceğim” açıklamasını yaptı.