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Ozan Güven, Cem Yılmaz’ı izleyemeyecek
Ozan Güven, Cem Yılmaz’ı izleyemeyecek
Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın yakında başlayacak olan stand up gösterisine bilet almadığını açıkladı.
Kültür Sanat 22 Şubat 2019 - 16:29

Don Kişot ile tiyatro sahnesine dönen Ozan Güven, yakın dostu Cem Yılmaz’ın stand up şovunu ilk izleyenlerden olmayacak… Arkadaş grubuyla bir mekanda yemek yiyen Güven, gösterinin ilk temsillerine gitmeyeceğini “Ben bilet almadım. Biraz heyecanı geçsin, sonra bilet bulurum ben. O yüzden almadım” diyerek açıkladı.

‘SİZİ DAVET EDEMEM’

Usta komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde stand up şovuyla ilgili “Eş, dost, akraba herkes davetiye bekliyor. Bu benim nişanım, kına gecem değil. Sizi davet edemem” demişti.

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