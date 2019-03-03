Ozan Güven meydan okudu: “Daha iyisi varsa gelsin oynasın”

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Ozan Güven, kendisine yönelik sarf edilen "Sürekli Cem Yılmaz'ın filmlerinde oynuyorsunuz" değerlendirmesiyle ilgili, "Daha iyisi varsa gelsin o oynasın. Bu böyle gidecek, istemiyorsan izlemezsin. Sevdiğim, bir arada olmaktan hoşlandığım insanlarla çalışıyorum" dedi.

Ozan Güven, Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen Beyond24 İstanbul Film Endüstrisi Konferansı’nda öğrencilerle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan’ın son filmi Organize İşler: Sazan Sarmalı’nın vizyondayken Netflix’te de yayınlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Güven, “Dünya değişiyor ve sinema adına değişik denemeler yaşanıyor. Bunun biri de ülkemizde yaşandı, bunun sonucunu gelecek zamanda göreceğiz. Vizyondaki değişik platformlara götürmek bir kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj olur ama izleyicilerin sinemaya gitmeye devam etmesinin, ayağının alışmasının yolu değil diyebiliriz” dedi.

CEM İLE DEVAM EDECEK

Salonda öğrencilerden gelen “Sürekli Cem Yılmaz’ın filmlerinde oynuyorsunuz” değerlendirmesiyle ilgili de konuşan Güven, şöyle dedi: “Daha iyisi varsa gelsin o oynasın. Bu böyle gidecek, istemiyorsan izlemezsin. Sevdiğim, bir arada olmaktan hoşlandığım insanlarla çalışıyorum. Okulda da mesela kütüphane kolunu nasıl kurarsınız. Sevdiğin okul arkadaşların ile bir araya gelir kurarsınız. Bizim ki de böyle bir birliktelik, bir arada üretmekten mutluyuz.”

‘AĞAÇ DA MEŞHUR OLUR’

Herkesin oyuncu olup, kısa yoldan meşhur olmak istediğine değinen Güven, “Bugün aynı kanalda günde iki saat bir ağacı ekrana yansıt o ağaç da meşhur olur. Önemli olan sende bu kabiliyet ve başarı var mı, devamlılığın var mı? Olay bu… İşini severek yapmak önemli” ifadelerini kullandı.