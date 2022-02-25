‘Ozan ve erenlere borcumuz ödenmez’

Çağdaş Halk Müziğimizin, kendine has tarzı olan sanatçılarından Haluk Özkan Yunusca adlı maksi single’na ilk klip çalışması ‘Geldi Geçti Ömrüm Benim’ ile gerçekleştirdi.

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Yunus Emre'nin hayatından kesitler görülen bu klip çalışmasında, Haluk Özkan'a Halk Müziğinin yeni ve genç yeteneklerinden Aykut Aslan oyuncu olarak eşlik etti. Özkan, çalışma hakkında şu yorumu yaptı: “Yunus Emre'nin hayatını, belgesel altına aldım. Daha sonra da Yunus Emre deyişlerinden oluşan maksi single oluşturdum. Yunus Emre'ye ve Anadolu'da yaşamış tüm ozan ve erenlere, bizim borcumuz vardır. Bu borç ödenmez ama albümlerde, kliplerde ve belgesellerde, yer vererek ve anarak yeni nesillere bu büyük ermişlerin eserlerini taşıyarak katkı sağlayabiliriz.”