Özdemir Asaf’ın 100. doğum gününe özel albüm
Şair Özdemir Asaf doğumunun 100. yılında, anısına hazırlanan özel saygı albümüyle yad edilecek.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinden Özdemir Asaf, doğumunun 100. yılında, anısına hazırlanan özel saygı albümüyle yad edilecek.
Albümde, Asaf’ın bestelenen şiirlerini yorumlayacak çok sayıda müzisyen yer alacak.
Albümün ilk parçası, rock grubu TNK’nin yorumladığı ‘Yoz Şarkı’ olacak.
Albüm, 15 Eylül’de müzikseverlerle buluşacak.
“Bir kelimeye bin anlam yükleyen” ve “şiiri aza indirgeme sanatının ustası” olarak anılan Özdemir Asaf, “Lavinia”, “Çiçek Senfonisi”, “Benden Sonra Mutluluk” ve “Yalnızlık Paylaşılmaz” adlı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz esere imza attı. (AA)