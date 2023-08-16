Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ben Affleck’in son durumu

Alkol bağımlılığı ve özel hayatındaki çalkantılarla son yıllarda gündemden düşmeyen Ben Affleck, yirmi yıl aradan sonra bir araya geldiği Jennifer Lopez'le evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Ünlü aktörün son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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“Pearl Harbor” ve “Gone Girl” filmleriyle tanınan ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, Jennifer Garner ile 13 yıl boyunca sürdürdüğü evliliğin ardından alkol ve uyuşturucu sorunuyla gündemdeydi.

Garner’la olan evliliğinden üç çocuğu bulunan Affleck, bu nedenle uzun süre boşanma kararı alamadığını ancak sonrasında ayrılık kararının çocukları için de daha iyi olduğunu söylemişti.

2022 yılında da, 20 yıl önce birlikte olduğu ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile evlenen Affleck, alkol ve diğer kötü alışkanlıklarını bıraktığını açıklamıştı.

Günümüzde ise ünlü oyuncu, geçmişteki sıkıntılarını geride bırakmış görünüyor. Oyuncuya yakın bir kaynak, People’a, ünlü aktörün salı günü 51 yaşına girerken “mutlu ve başarılı” hissettiğini söyledi.

Kaynak, doğum gününde “Hayatında her şey yolunda gidiyor. O mutlu ve halinden memnun” diye ekledi.

Eşi Lopez de, geçtiğimiz ayki 54. doğum gününü Affleck’le beraber kutlamıştı.

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