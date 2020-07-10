Özel tiyatrolar büyük çıkmazda

Tiyatro Kooperatifi, pandemi nedeniyle tüm gelirleri kesilen ve zor günler geçiren özel tiyatrolar için atılan adımların yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayında kapılarını kapatan tiyatro, sinema ve gösteri merkezleri yeniden faaliyete geçti. Özel tiyatroların hakları, yasal statüleri ve finansal var oluşlarını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten Tiyatro Kooperatifi, tiyatro sektörünün bu süreci az hasarla atlatabilmesi için kamu kuruluşları ve yerel yönetimleri, somut çözüm önerilerini hayata geçirmeye ve dayanışmaya çağırdı.

ENDİŞE İÇİNDEYİZ

Tiyatro sektörünün geçirdiği zor günleri atlatıp yoluna sağlıklı ve güçlü bir şekilde devam edebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ve yerel yönetimlerle, öneri ve destek paketleri sundukları bir dizi toplantı gerçekleştiren kooperatif, atılan adımların yetersiz kaldığını açıkladı.

Kooperatif yetkilileri geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımları belirleyen yönetmelikteki maddeleri olumlu bulmakla birlikte asıl sorunları çözmede yeterli olamadığına da dikkat çekti. Kooperatif yetkilileri, gerekli desteklerin sağlanamaması durumunda tiyatroların kapanma noktasına gelmesinden endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

GİDERLER BÜYÜYECEK

Kooperatif yetkilileri, normal şartlarda bile kira, ağır vergi yükü, personel maaşı gibi temel giderlerini karşılamakta zorlanan tiyatroların, pandemi sebebiyle salon kapasitesini en az yarıya düşürmesi gerekeceğini belirtti. Yarı kapasiteyle açılacak salonların bile, seyircilerin kapalı alanda bulunmaya psikolojik olarak hazır olmaması nedeniyle dolmayacağını, dolayısıyla özel tiyatroların çoğunun kapılarını açmasının ekonomik kazanç getirmeyeceğini ve hatta giderlerin büyümesi anlamına geleceğini belirttiler.