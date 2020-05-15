Özel tiyatrolar destek bekliyor

Tiyatro Kooperatifi, corona salgınıyla bütün gelirleri kesilen ve zor günler geçiren özel tiyatrolar için, “Şimdi ayrı olsak da #BizdeYerinAyrı” sloganıyla bir seyirci destek programı başlattı.

Mesleki alanda özel tiyatro­ları temsilen, tiyatro sektörün­deki tüm üretim ve uygulama süreçle­rinin iyileştirilmesi amaçları arasında olan Tiyatro Kooperatifi, #BizdeYeri­nAyrı başlıklı seyirci destek programı­nı hayata geçirerek bu zor dönemde tiyatro sektörüne destek olmayı amaçlıyor.

“Şimdi ayrı olsak da #Biz­deYerinAyrı” sloganıyla tiyatroların seyircilerine olan özlemini dile getiren destek programına katılım sağlayan tiyatroseverler, yeni sezonda ti­yatrolarda yerle­rini önden alarak bugünden tiyat­roların, tiyatro oyuncularının ve tiyatro emekçi­lerinin yanında olabiliyor.

PAKET SEÇENEĞİ ÇOK

Destek prog­ramına katılan tiyatroseverler, birçok sahne­nin yeni sezon oyunlarından hem yerlerini ayırtmış oluyor hem de bugün sektörün yanın­da oluyor.

Farklı ücretlerde birçok paket sunarak herkesin tiyatroya destek olabilmesine imkan sağlayan #BizdeYerinAyrı programına ait pa­ketler, hem bireyler hem de kurumlar tarafından satın alınabiliyor.

Paketleri satın alanlar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, programa dahil olan tiyatrola­rın sahnelediği oyunlara bugünden rezervasyon yaptırabiliyor.

İŞTE O TİYATROLAR

Programa dahil olan kooperatif ortağı tiyatrolar sırasıyla şöyle: Altkat Sanat Atölyesi, Altsahne, Ankara Birlik Tiyat­rosu, Asmalı Sahne, Baba Sahne, Bal­konda Sanat, DasDas, Ga­lataPerform, ikincikat, Kadı­köy Theatron, Levent Üzüm­cü Tiyatrosu, NoAct Sahne, ÖyküSahne, TiyatroAçıkça, Tiyatro Yeni­den, Tatavla Tiyatro, Tatav­la Sahne, Ti­yatro BeReZe, Tiyatro D22, Tiyatro Dalga, Tiyatro Öte­ki Hayatlar, Yolcu Tiyatro, Gaca Tiyatro, K! Kültüral Per­forming Arts ve Pangea-U­NIQ İstanbul.