Özge Özberk 4 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde

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Yapımcılığını Sahne Maslak'ın üstlendiği, başrollerini Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu'nun paylaştığı, evlilik kurumuna farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli tiyatro oyunu ‘Açık Aile’ Sahne Maslak'ta seyircisiyle buluştu. Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan yazar Dario Fo ile Franca Rame'nin kaleme aldıkları ‘Açık Aile’ adlı oyunu evlilik kurumuyla birlikte yeni bir biçim alan kadın-erkek ilişkilerini masaya yatırıyor.

‘GURUR VERİCİ’

4 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine dönen başarılı oyuncu Özge Özberk, “4 yıl aradan sonra tiyatroyla buluşmanın heyecanını bu güzel oyunla başlamak çok gurur verici. Seyircinin ‘Sanki 3 sezondur bu oyunu oynuyorsunuz güzel bir partner olmuşsunuz, çok güldük' demesi beni çok mutlu etti. Seyircinin katılımı ve reaksiyonu çok güzeldi. Açık Aile oyunu ile tekrar tiyatroda olmak çok keyifliydi, herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.