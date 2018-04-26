Özge Özpirinççi’nin ilk heyecanı! Bu oyunu sadece bir kez sahneleyecek

Özge Özpirinççi’nin ilk heyecanı! Bu oyunu sadece bir kez sahneleyecek

Özge Özpirinçci ilk kez tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, dünyada büyük ses getiren 'Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan' adlı tek kişilik oyunu sahneleyecek. Sahneye provasız çıkacak olan Özpirinçci, oynayacağı metni de seyircilerin önünde teslim alacak...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Son yılların dünyada en çok ses getiren tiyatro projelerinden ‘Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan’, 35 ülkeden sonra Türkiye'de sahneleniyor. Son dönemde ‘Kadın’ dizisiyle adından söz ettiren Özge Özpirinçci de sıra dışı bir formata sahip olan bu oyunla ilk kez sahne heyecanı yaşıyor.

HER AKŞAM BAŞKA BİR OYUNCU

Özge Özpirinçci, her akşam başka bir oyuncu tarafından sahnelenen ‘Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan’la 26 Nisan Perşembe akşamı Uniq Hall Lounge sahnesinde olacak. Oyuncu, sahneleyeceği oyunu kapalı bir zarf içerisinde seyircilerin önünde teslim alacak. Yönetmenin olmadığı bu oyunda Özpirinçci, elindeki metni istediği gibi yorumlayacak.

DÜNYADA ÜNLÜ YILDIZLAR SAHNELEDİ

İranlı yazar Nassim Soleimanpour'un yazdığı ‘Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan’, bugüne kadar sahnelendiği her ülkede seyirciden ve medyadan büyük ilgi gördü, 2011'den beri binden fazla performansla seyirciyle buluştu. Bu oyunla sahneye çıkanlar arasında John Hurt, Whoopi Goldberg, F. Murray Abraham, Nathan Lane, Stephen Rea, Sinead Cusack, Marcus Brigstocke, Dominic West ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yıldızlar var. Dilimize Hakan Silahsızoğlu'nun çevirdiği, yapımcılığını da Bülent Ekuklu'nun üstlendiği ‘Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan’ı Türkiye'de sahneleyecek isimler arasında ise Özge Özpirinçci'nin yanı sıra Tilbe Saran, Ayça Varlıer ve Engin Hepileri de bulunuyor.